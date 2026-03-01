Langzeit-Investition 01.03.2026 11:03:15

Aptos: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Aptos Anlegern gebracht.

Aptos kostete gestern vor 1 Jahr 6,468 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 546,06 APT im Depot. Die gehaltenen Aptos wären gestern 1 487,15 USD wert gewesen, da sich der APT-USD-Kurs auf 0,9619 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 85,13 Prozent.

Am 23.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,8095 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 02.03.2025 erreicht und liegt bei 6,749 USD.

