Performance im Fokus 03.05.2026 11:03:15

Aptos: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Aptos: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Aptos Investoren gebracht.

Aptos war am 02.05.2025 5,440 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1 838,36 APT-Coins. Da sich der Kurs von APT-USD gestern auf 1,003 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 843,71 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 81,56 Prozent verringert.

Am 23.02.2026 erreichte APT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,8095 USD. Am 13.05.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 6,151 USD.

Redaktion finanzen.net

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