Arbitrum Kurs Prognose: 5 % Kursplus für ARB! FUD vorbei, Rallye-Alarm?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den vergangenen 24 Stunden wurde Arbitrum zwischen 1,12 und 1,26 $ gehandelt. Viel Bewegung gibt es beim noch jungen Coin der beliebten Ethereum-Layer-2. Damit beläuft sich die Marktkapitalisierung bei Arbitrum aktuell auf 1,6 Milliarden $. Nach Daten von CoinMarketCap lag das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden bei 850 Millionen $, was einen Rückgang von 5 % im Vergleich zum Vortag indiziert. Dies wirkt zunächst einmal nicht wirklich bullisch in einer Arbitrum Kurs Prognose. Mit dem jüngsten Kursplus hat man jedoch wieder deutliche Kursgewinne auf Wochensicht erzielt. Denn ARB konnte in sieben Tagen über 6 % zulegen. Dabei gab es kaum einen Tag ohne kursrelevante Nachrichten. Mal drückte FUD den Kurs, dann gab es wieder Krypto-Käufe der Wale und auch die erste Abstimmung verlief bei Arbitrum nicht problemlos. Stellt sich die Frage, wie es nun weitergeht – FUD vorbei & Rallye in vollem Gange? Unsere Arbitrum Kurs Prognose:

Das nächste Vorstellungsgespräch im Metaverse? Dieser neue Krypto-Presale macht’s möglich

Arbitrum Kurs heute: Deutlicher Kurssprung, wichtiger Support

Zwischen 1,10 und 1,12 $ hat sich ein erster deutlicher Support etabliert, der auch das Verlaufstief in den vergangenen 24 Stunden markiert. Zugleich konnte man einen kleineren Widerstand bei 1,20 $ überwinden. Ein Retest könnte nun den Ausbruch bestätigen, sodass das Kurslevel bei 1,20 $ in Zukunft als Unterstützung fungieren könnte. Kommt auch mehr Volumen zu Arbitrum, könnten Bullen als Nächstes das Kursziel von rund 1,31 $ ins Auge fassen. Immer noch deutlich unter dem All-Time-High, das nach Daten von Coingecko am 23. März bei 8,67 $ erreicht wurde.

Generalprobe missglückt: Erste Community-Abstimmung sorgt für Misstrauen

Der Arbitrum Airdrop war der nächste große Meilenstein auf dem Weg zur Dezentralisierung der Layer-2. Nur wenige Tage nach dem Start des ARB Token sollte die erste Community-Abstimmung stattfinden. Doch massive Beschwerden waren die Folge. Denn der AIP-1-Proposal der Führungskräfte bei Arbitrum sollte dazu führen, dass man rund 750 Millionen ARB Token an sich selbst auszahlt, um „administrative Kosten“ zu decken. Doch 78 % der Community waren anderer Meinung. Die Arbitrum Foundation drückte den Antrag letztendlich dennoch durch – ein fader Beigeschmack, wenn man an die Chancen einer dezentralen Krypto-Zukunft glaubt.

Kritik gab es en masse:

Omggg



Arbitrum team wrongly started utilizing the 750m $ARB before the vote was even done!



They just assumed the FORs would win.



But now the AGAINSTs are winning!



Team now claims the vote was a “ratification”, not a “request”.



DECENTRALIZATION THEATRE IS BEING FULLY EXPOSED! https://t.co/87uzDkVgcJ pic.twitter.com/RzgbP7J0rs — Chris Blec (@ChrisBlec) April 2, 2023

Doch Arbitrum äußerte sich ebenfalls zu AIP-1:

1/ There's a very lively discussion on the Arbitrum governance forums regarding AIP-1. Decentralized governance is working as intended. We are all one community and fierce public discourse will yield the best outcomes.



— Arbitrum ( , ) (@arbitrum) April 2, 2023

Die Sprecherin betonte mehrfache, dass man keine ARB Token im größeren Ausmaß verkaufen wolle. Außerdem wolle man, den zur Abstimmung gestellten Vorschlag in kleinere Teile aufteilen und erneut zur Abstimmung bringen, um dem neuen Governance-Prinzip gerecht zu werden. Der Vorfall hat dem Ruf von Arbitrum zweifelsfrei vorerst geschadet, da man die (noch) vorhandenen Probleme von DeFi offenlegt. Dennoch bleibt das Ziel, Entscheidungen auf Basis von Abstimmungen zu treffen, Zukunftsfantasie. Dieses erfordert jedoch zweifelsfrei eine kontinuierliche Anpassung und Verbesserung der Governance-Mechanismen.

Die aktuelle Situation zeigt, dass das Konzept der Selbstverwaltung einer Kryptowährung auf eine funktionsfähige Stiftung oder ein vertrauenswürdiges Team angewiesen ist. Die Vorschläge in AIP-1 für ARB waren eigentlich branchenüblich, doch FUD und eine missglückte Kommunikationsstrategie legen den ARB Token aktuell Steine in den Weg.

DeeLance ist die Krypto-Antwort auf Upwork – hier mehr erfahren

Wale akkumulieren weiter ARB: Stablecoins fließen in L2

Die Wallets mit großem Kapital (Krypto-Wale) halten immer noch massiv ARB-Token, Smart Wallets verkaufen die Token nicht im großen Stil. Die Anzahl der Smart Wallets, die ARB-Token halten, blieb zuletzt konstant. Die Kryptoanalysten von Messari verwiesen zudem auf einen stetig steigenden Zufluss von Stablecoins zu Arbitrum. Ein Anstieg des Angebots an Stablecoins stärkt die Kaufkraft innerhalb des Ökosystems.

Despite the AIP-1 fiasco, Arbitrum had its second largest inflow of stablecoins since the airdrop announcement yesterday (April 2).



Since March 16, 2023, ~$490 million of stables have flowed into Arbitrum. pic.twitter.com/z3tvBdFpt1 — Average Joe’s Crypto (@AvgJoesCrypto) April 3, 2023

Sollte man jetzt in Arbitrum investieren?

Noch ist viel Bewegung rund um Arbitrum vorhanden. Volatilität ist an der Tagesordnung. Arbitrum hat als Layer-2 das Potenzial unter Beweis gestellt, bei der dezentralen Konzeption bis jetzt jedoch weitgehend versagt. Doch aller Anfang ist schwer – der ARB Token bleibt weiterhin einen Blick wert. Ähnlich wie bei den Transaktionen hat man sich auch bei der Marktkapitalisierung schon deutlich vor der L2-Konkurrenz von Optimism eingereiht.

Der neue Governance-Token ARB wird im Arbitrum One-Netzwerk verwendet und wurde durch den Airdrop erstmals in Umlauf gebracht. Die Kriterien für den Airdrop entwickelte man mit dem Krypto-Datenanbieter Nansen. Wer früh und viel Arbitrum nutzte, konnte die meisten ARB Token beanspruchen. In der neuen DAO möchte man die folgenden Werte als grundlegend für Entscheidungen verankern: Ethereum-Fokus, Nachhaltigkeit, Sicherheit, soziale und technische Integration, Benutzerorientierung sowie Neutralität und Offenheit. Obwohl das Konzept der Chain-Owner eine gewisse Zentralisierung impliziert, soll die DAO dezentral agieren.

Der Glaube an Arbitrum stammt auch aus dem Narrativ einer dezentralen Zukunft, die wohl in erster Linie über Ethereum als Layer-1 bewerkstelligt wird. Da jedoch Ethereum nicht die gesamte Transaktionslast absorbieren und vorerst adäquat bewerkstelligen kann, braucht es sogenannte Layer-2. Arbitrum ist hier einer der führenden Layer-2-Skalierungslösungen. Wer an die dezentrale Zukunft via Ethereum glaubt, könnte auch auf Arbitrum setzen, eine Art Hebel auf Ethereum, mit selbstredend eigenen Kursimpulsen.

Zugleich möchte auch ein neuer Krypto-Presale eine herkömmliche Branche disruptieren und dezentralisieren. Denn DeeLance will alles in der Macht Stehende tun, um mit Metaverse, günstigen Gebühren und hoher Transparenz Web2-Angebote von Upwork & Co. zu revolutionieren. Die Zukunft ist dezentral – zum Vorteil aller: Unternehmen, Freiberufler & Investoren. Noch läuft die erste Presale-Phase. Hier können Anleger günstig und schnell ein Engagement im nativen ERC-20-Token DLANCE aufbauen, um sukzessive von einer fortschreitenden Adoption zu profitieren.

Recruiting im Web3: Diese Kryptowährung revolutioniert die Personalbeschaffung

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.