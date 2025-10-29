|
Are Bitcoin Treasury Companies Like Strategy a Better Investment Than the Coin Itself?
There are several ways to invest in Bitcoin these days.You can buy the coin itself, ensuring that your returns always match the cryptocurrency's actual price changes.You can grab a spot Bitcoin exchange-traded fund (ETF) such as iShares Bitcoin Trust, which does pretty much the same thing but in a more accessible way.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
