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15.09.2026 09:37:51
Ark Invest Cashes Out $40 Million From Bitcoin ETF Even as BTC Pops 23% Over a Month
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1536
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-0,0013
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-0,11
|Japanischer Yen
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178,7415
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0,4515
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0,25
|Britische Pfund
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0,8561
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0,0003
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0,04
|Schweizer Franken
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0,9436
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-0,0002
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-0,02
|Hongkong-Dollar
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9,0482
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-0,0103
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-0,11