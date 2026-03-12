12.03.2026 20:42:13

Ark Invest Warns 35% Of Bitcoin Supply Could Face Future Quantum Risks, But There Is Time To Adapt

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ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notieren am Freitag uneinheitlich. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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