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12.03.2026 20:42:13
Ark Invest Warns 35% Of Bitcoin Supply Could Face Future Quantum Risks, But There Is Time To Adapt
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notieren am Freitag uneinheitlich. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.