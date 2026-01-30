30.01.2026 18:02:00

As bitcoin falls toward $80k, here’s why Fed Chair Warsh may not be enough to revive the crypto

Bitcoin is sinking closer to its April tariff lows. A boost from easing monetary policy might help, but investors are cautious right now.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1861
0,0000
0,00
Japanischer Yen
183,609
0,0000
0,00
Britische Pfund
0,866
0,0000
0,00
Schweizer Franken
0,9164
0,0000
0,00
Hongkong-Dollar
9,2664
0,0000
0,00
Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

