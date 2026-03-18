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18.03.2026 14:12:00
Aufrüsten mit dem Lötkolben: So bekommt das MacBook Neo 1 TByte
Die SSDs, die Apple beim Neo mitliefert, sind nur 256 oder 512 GByte groß. Ein Aufrüsten ist aufgrund verlöteter NAND-Module schwierig. Aber es geht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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