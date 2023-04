Aufruf an Entwickler: Coinbase plant inflationsbereinigten Flatcoin

• Coinbase nennt erste Projekte für seine Layer 2-Lösung Base• Fokus auf Flatcoins• Aufruf an Entwickler

Die Kryptobörse Coinbase hat unlängst eine eigene Layer 2-Lösung entwickelt. Die Base-Plattform soll nicht nur Kryptotransaktionen kostengünstiger und sicherer machen, sondern auch den Weg für die Entwicklung dezentraler Anwendungen ermöglichen. Das Ziel ist die weitere Verbreitung von Kryptowährungen. Auf einen eigenen Token hat Coinbase bei seiner hauseigenen Blockchain verzichtet, Transaktionen laufen stattdessen über Ethereum.

"Base ist ein Ethereum L2, das jedem und überall eine sichere, kostengünstige und entwicklerfreundliche Möglichkeit bietet, dezentrale Apps zu erstellen", kündigte die Kryptobörse den Start der Layer 2-Blockchain Ende Februar auf Twitter an:

Nur wenige Wochen später gibt Coinbase erste große Projektpläne bekannt. Ebenfalls auf Twitter wendet sich die Kryptobörse direkt an Entwickler und kündigt an, vier Segmente mit dem hauseigenen Base Ecosystem Fund finanziell unterstützen zu wollen. Als erstes Projekt benennt Coinbase dabei die Entwicklung von Flatcoins.

1/ 🔵 We’re excited to announce @BuildOnBase.



Base is an Ethereum L2 that offers a secure, low-cost, developer-friendly way for anyone, anywhere, to build decentralized apps.



Our goal with Base is to make onchain the next online and onboard 1B+ users into the cryptoeconomy. pic.twitter.com/RmwZFJzGGs