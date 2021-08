Aufwärtstrend beim Bitcoin: Tom Lee rechnet mit 100.000-Dollar-Kurs

• Tom Lee sieht eine breite Rally in verschiedenen Marktsegmenten• Ein weiteres Abebben der Corona-Pandemie könnte Aktienmärkte und Bitcoin beflügeln• Lee sieht 100.000 US-Dollar als realistisches Kursziel für BTC bis Ende des Jahres

Die "Alles-Rally" könnte auch den Bitcoin beflügeln

Für die Digitalwährung Bitcoin geht es seit einigen Wochen wieder bergauf. Nach dem großen Kurssturz im Frühjahr, befindet sich der Bitcoin wieder in einem Aufwärtstrend. Bitcoin-Bulle Tom Lee geht mittlerweile davon aus, dass der Bitcoin bis Ende des Jahres auf 100.000 US-Dollar ansteigen könnte. Der Wirtschaftsboom, der durch das Abklingen der Corona-Pandemie zustande kommt und die bullishe Stimmung an der Aktienmärkte seien ein gutes Zeichen, so Lee gegenüber CNBC. Der Experte geht davon aus, dass sich ein baldiger Rückgang der Corona-Infektionszahlen positiv auf die ganze Finanzbranche auswirken wird. An den Aktienmärkten konnten zuletzt schon viele neue Rekordwerte erreicht werden. Lee glaubt, dass sich diese Euphorie und eine Art "Erleichterungsrally", neben den Aktienmärkten auch positiv auf Bitcoin, Etherum und Co. auswirken wird. Hierbei spricht Lee von einer "Alles-Rally", die verschiedene Marktsegmente im zweiten Halbjahr nach oben treiben könnte.

Ein Ende der Corona-Pandemie?

Die Ängste bezüglich eines anhaltenden Anstiegs der Corona-Infektionen und einer weiteren Verbreitung der Delta-Variante befänden sich immer noch im Fokus der Anleger, so Lee. Das Institute for Health Metrics (IHME), Anlaufstation und Informationsgeber für viele politische Entscheidungsträger, sei jedoch der Auffassung, dass die COVID-19-Infektionen in den USA ihren Höhepunkt langsam erreicht haben, so die Experten von Fundstrat Global Advisors in einem veröffentlichten Research-Paper. Das IHME gehe nicht davon aus, dass es im Herbst zu einem weiteren Anstieg und einer neuen Welle komme. Viel mehr sei ein Abflauen der Corona-Pandemie zu erwarten. Dieses Szenario würde die Aktienmärkte weiter steigen lassen und könnte zu einer breiten Rally verschiedener Vermögenswerte führen. Hiervon würde auch der Bitcoin stark profitieren.

Auch andere Punkte sprechen für den Bitcoin

Seit letzter Woche hat der Bitcoin auch aus charttechnischer Sicht ein Kaufsignal generiert, da er die 200-Tage-Linie zurückerobert hat. Nun sei es Zeit zu kaufen, so das Team um Tom Lee in einer ihrer aktuellen Studien. Außerdem sei es bemerkenswert, dass der Bitcoin-Kurs trotz der suboptimalen Umstände zuletzt angesprungen ist. Der Bitcoin bekomme beispielsweise weiterhin starken Gegenwind aus China. Außerdem deuten sich in den USA regulatorische Maßnahmen an und das neue Infrastrukturprogramm von Joe Biden könnte eine Besteuerung von digitalen Assets mit sich bringen. Doch trotz dieser Widrigkeiten befindet sich der Bitcoin im Rally-Modus. Diese Faktoren verstärken Lee in seiner Prognose für den Bitcoin noch zusätzlich. Ob Tom Lee richtig liegt und der Bitcoin vor einer neuen Mega-Rally steht bleibt jedoch vorerst abzuwarten.

