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04.09.2026 05:02:40
Australian property developer collapse ripples into private credit markets
Bathla owed $2.5bn to more than 40 lenders as fallout prompts some international investors to cancel funding dealsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Der heimische Markt zeigt sich vor dem Wochenende mit Gewinnen, der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso leicht aufwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit verschiedenen Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.