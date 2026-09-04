04.09.2026 05:02:40

Australian property developer collapse ripples into private credit markets

Bathla owed $2.5bn to more than 40 lenders as fallout prompts some international investors to cancel funding dealsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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ATX freundlich -- DAX in Grün -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schließen uneins
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