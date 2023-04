Australien grillt Gründer von TikTok 🎥 wegen Verstößen gegen Datenschutz. Willkür oder politisches Kalkül?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine der führenden Technologieaufsichtsbehörden der Vereinigten Staaten hat Australien aufgefordert, TikTok in seiner derzeitigen Form zu verbieten. Grund dafür sei, dass die äußerst beliebte App in chinesischem Besitz auch zur Überwachung verwendet werden könnte.

Das führt aus Sicht der Aufsichtsbehörde zu einer einzigartig beunruhigenden Bedrohung der nationalen Sicherheit. Auch die Biden-Regierung hatte mit einem vollständigen Verbot in den USA gedroht, wenn der Eigentümer, ByteDance mit Sitz in Peking, die App nicht verkauft.

Carr: Entweder vollständige Veräußerung oder vollständiges Verbot

TikTok Chef Shou Zi Chew in Australien in die Mangel genommen

Vorwurf: App sammelt Standort, Nachrichtenentwürfe und Metadaten

Anhörung im US-Kongress auch durch Vertreter Australiens und Neuseelands.

Ist TikTok gefährlich?

Nach eigenen Offenlegungen von TikTok kann die App alles sammeln, und zwar von Such- und Browserverläufen bis hin zu Tastendruckmustern und biometrischen Identifikatoren wie Gesichtsabdrücken. Forscher sagen, diese können in nicht verwandten Gesichtserkennungs-Tools verwendet werden, genauso wie Stimmaufzeichnungen. Die Behörden werfen dem Unternehmen vor, große Mengen persönlicher und sensibler Daten zu sammeln.

Ergänzt wird die Liste der Daten, die unkontrolliert von Benutzern an das Unternehmen gelangen, durch Texte, Bilder, Videos oder die Zwischenablage eines Gerätes. Das fünfstündige Kreuzverhör, dem sich Shou Zi Chew im US-Kongress unterziehen musste, war beispielhaft, weil selten so drastisch durchgeführt und feindselig. Es zeigte sich aber auch, dass einige Parlamentarier über weite Teile schlecht informiert waren.

Carr, eines von vier Mitgliedern der Bundesbehörde, die für die Umsetzung und Durchsetzung des amerikanischen Kommunikationsgesetzes zuständig ist, sagte gegenüber The Sydney Morning Herald und The Age: Es gibt mehr rote Fahnen über TikTok als bei einer Parade der Kommunistischen Partei Chinas. Quelle

50 Abgeordnete stellten dem TikTok Chef immer wieder dieselben Fragen über die soziale Verantwortung des Unternehmens und seine Einstellung zum Kinderschutz. Diesen Fragen mussten sich schon Chefs von Facebook, Twitter und Google stellen. In der Folge kam es in keiner dieser Fälle zu einer schärferen Regulierung.

Wo ist TikTok bisher verboten?

Land Details EU-Institutionen Verbot Diensthandys EU-Parlament, EU-Kommission, EU-Rat USA-Institutionen Verbot auf Diensthandys im US-Kongress, im Weißen Haus Dänemark Verbot auf Geräten in offiziellen Einheiten Belgien Verbot mind. 6 Monaten auf Geräten der belgischen Regierung Großbritannien Verbot auf offiziellen Geräten der Regierung Kanada Verbot auf von der Regierung ausgegebenen Geräten USA 50 % US-Bundesstaaten verbannt App von Regierungsgeräten Indien Vollständiges Verbot seit Januar 2021 Taiwan Verbot auf Geräten der Regierung Australien Empfehlung liegt vor

Ist mehr Regulierung immer sinnvoll?

In den USA steht TikTok vor einer ungewissen Zukunft. Wegen Datenschutzbedenken haben bereits mehrere Regierungen und Länder rund um den Globus Dienstanweisungen erlassen. Auch die Vereinigten Staaten sind bemüht, eine Lösung für die angespannte Situation zu finden, denn in den USA ist TikTok so beliebt wie Netflix, was rund 130 Millionen Nutzer und damit potenzielle Wähler für den US-Präsidenten Biden bedeuten.

Der Streit der beiden Großmächte USA und China dürfte sich angesichts der Lage weiter verschärfen. Seit Monaten wird bereits über ein nationales Sicherheitspaket nachgedacht, aber auch ein endgültiges Verbot ist noch nicht vom Tisch. Geht es nach der Biden-Administration, dann soll der chinesische Eigentümer ByteDance TikTok aufspalten und verkaufen. Anleger warten bereits auf die TikTok-Aktie.

Laut dem Datenanalysen-Unternehmen Sensor Tower verbringen die Nutzer von TikTok durchschnittlich 96 Minuten pro Tag mit der App – fast fünfmal so viel wie mit Snapchat, dreimal so viel wie mit Twitter und fast doppelt so viel wie mit Facebook und Instagram. Tagesanzeiger

Die angedrohten Konsequenzen könnten jedoch einen ganz anderen Hintergrund als die angegebenen Datenschutzbedenken haben. China ist in den letzten Jahren insbesondere im Tech-Bereich zu einem der größten Konkurrenten des Silicon Valley aufgestiegen.

Die USA können sich nach wie vor nicht mit der staatlich gelenkten Wirtschaft Chinas, sowie der Menschenrechtslage in dem Land und den militärischen Absichten der Regierung anfreunden, heißt es beim ORF.

https://orf.at

Während TikTok in China selbst verboten ist, muss sich der ByteDance-Gründer Zhang Yiming schwere Vorwürfe gefallen lassen. Besonders seit Joe Biden im Weißen Haus regiert, spürt China den härteren Kurs gegen seine Technologiebranche.

Peking hat über Jahrzehnte heimische Konzerne politisch und finanziell gefördert und damit klare Vorteile auf den Weltmärkten verschafft. Nun will die US-Regierung offenbar zurückschlagen und zeigen, wer wirklich die Macht besitzt.

Anleger spüren die Auswirkungen nur zu deutlich. Die USA sind ein immens wichtiger Absatzmarkt für chinesische Produkte, der Streit wirkt sich also auch auf die Börsen aus. Aber auch TikTok selbst hat das Gefüge in manch traditioneller Sparte nachhaltig verändert.

Schon im vergangenen Jahr sank die Zahl der aktiven Facebook-Mitglieder erstmals in der Geschichte des sozialen Netzwerks. Grund dafür war die Konkurrenz unter anderem durch die Video-App TikTok.

