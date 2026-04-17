Avalanche: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einer frühen Avalanche-Investition verlieren können.

Avalanche notierte am 16.04.2025 bei 18,76 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in AVAX vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 53,30 Avalanche. Die Investition hätte nun einen Wert von 518,43 USD, da sich der Wert eines Coins am 16.04.2026 auf 9,727 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 518,43 USD, was einer negativen Performance von 48,16 Prozent entspricht.

Am 05.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 8,283 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Avalanche am 18.09.2025 bei 35,28 USD..

Redaktion finanzen.net