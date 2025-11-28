Investition im Blick 28.11.2025 11:03:13

Avalanche: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Avalanche gewesen.

Avalanche notierte am 27.11.2024 bei 43,95 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,275 AVAX im Depot. Die gehaltenen Avalanche wären gestern 34,18 USD wert gewesen, da sich der AVAX-USD-Kurs auf 15,02 USD belief. Damit wäre das Investment 65,82 Prozent weniger wert.

Am 22.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 13,23 USD. Bei 54,12 USD erreichte Avalanche am 08.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

