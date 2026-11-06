|Langfristige Investition
|
06.11.2026 11:03:14
Avalanche: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet
Gestern vor 5 Jahren war ein Avalanche 79,50 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in AVAX investiert hat, hat nun 1,258 Avalanche im Portfolio. Mit dem AVAX-USD-Kurs vom 05.11.2026 gerechnet (8,156 USD), wäre das Investment nun 10,26 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 89,74 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von AVAX wurde am 19.06.2026 erreicht und liegt bei 5,890 USD. Bei 18,17 USD erreichte Avalanche am 10.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1175
|
-0,0045
|
|
-0,40
|Japanischer Yen
|
176,88
|
-0,0300
|
|
-0,02
|Britische Pfund
|
0,8349
|
0,0006
|
|
0,07
|Schweizer Franken
|
0,9145
|
-0,0014
|
|
-0,15
|Hongkong-Dollar
|
8,7577
|
-0,0370
|
|
-0,42
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Freitagshandel seitwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgibt. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.