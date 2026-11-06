Langfristige Investition 06.11.2026 11:03:14

Avalanche: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Avalanche: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Avalanche-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Gestern vor 5 Jahren war ein Avalanche 79,50 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in AVAX investiert hat, hat nun 1,258 Avalanche im Portfolio. Mit dem AVAX-USD-Kurs vom 05.11.2026 gerechnet (8,156 USD), wäre das Investment nun 10,26 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 89,74 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von AVAX wurde am 19.06.2026 erreicht und liegt bei 5,890 USD. Bei 18,17 USD erreichte Avalanche am 10.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net

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Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com

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