|Einblick in die Performance
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31.07.2026 11:03:12
Avalanche: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren war ein Avalanche 69,17 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 14,46 AVAX. Da sich der Kurs von AVAX-USD gestern auf 6,442 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,13 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 90,69 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief von AVAX liegt derzeit bei 5,890 USD und wurde am 19.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 35,28 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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