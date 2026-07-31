Einblick in die Performance 31.07.2026 11:03:12

Avalanche: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Avalanche: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Avalanche gebracht.

Vor 5 Jahren war ein Avalanche 69,17 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 14,46 AVAX. Da sich der Kurs von AVAX-USD gestern auf 6,442 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,13 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 90,69 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von AVAX liegt derzeit bei 5,890 USD und wurde am 19.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 35,28 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com

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