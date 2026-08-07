Krypto-Performance im Fokus 07.08.2026 11:03:13

Avalanche: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Avalanche: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Vor Jahren in Avalanche eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Gestern vor 1 Jahr war ein Avalanche 22,24 USD wert. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in AVAX investiert hätte, befänden sich nun 449,65 Avalanche in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 06.08.2026 auf 6,429 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 890,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71,09 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 19.06.2026 bei 5,890 USD. Am 18.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com

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