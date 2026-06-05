|Profitable AVAX-Investition?
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05.06.2026 11:03:13
Avalanche: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Avalanche kostete gestern vor 5 Jahren 69,17 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 144,57 AVAX. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 111,34 USD, da Avalanche am 04.06.2026 7,687 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 88,89 Prozent vermindert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.06.2026 bei 7,140 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 35,28 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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