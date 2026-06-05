Profitable AVAX-Investition? 05.06.2026 11:03:13

Avalanche: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Avalanche: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Avalanche gebracht.

Avalanche kostete gestern vor 5 Jahren 69,17 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 144,57 AVAX. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 111,34 USD, da Avalanche am 04.06.2026 7,687 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 88,89 Prozent vermindert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.06.2026 bei 7,140 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 35,28 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1641
0,0026
0,22
Japanischer Yen
186,15
0,3600
0,19
Britische Pfund
0,8643
-0,0006
-0,06
Schweizer Franken
0,9169
0,0000
0,00
Hongkong-Dollar
9,1178
0,0201
0,22
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:57 Druckenmiller baut Depot um: Natera massiv aufgestockt, Argentinien-Wette geht auf
03.06.26 Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026
03.06.26 1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott
02.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX ohne große Ausschläge -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt verbucht vor dem Wochenende Gewinne. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen