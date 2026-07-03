Investmentbeispiel 03.07.2026 11:03:13

Avalanche: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen

Avalanche: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Avalanche-Investment verlieren können.

Gestern vor 5 Jahren war ein Avalanche 69,17 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,446 AVAX-Coins Da sich der AVAX-USD-Kurs gestern auf 6,795 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9,824 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 90,18 Prozent verringert.

Am 19.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 5,890 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 18.09.2025 erreicht und liegt bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com

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