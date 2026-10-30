|Frühes Investment
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30.10.2026 11:03:15
Avalanche: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
Avalanche wurde am 29.10.2025 zu einem Wert von 19,64 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 509,26 AVAX im Depot. Die gehaltenen Avalanche wären am 29.10.2026 4 203,99 USD wert gewesen, da der AVAX-USD-Kurs bei 8,255 USD lag. Mit einer Performance von -57,96 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Bei 5,890 USD erreichte AVAX am 19.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 18,84 USD und wurde am 02.11.2025 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
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