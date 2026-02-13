Performance im Fokus 13.02.2026 11:03:13

Avalanche: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Avalanche notierte am 26.10.2021 bei 69,17 USD. Bei einem AVAX-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,46 Avalanche in seinem Portfolio. Mit dem AVAX-USD-Kurs von gestern gerechnet (8,881 USD), wäre die Investition nun 128,40 USD wert. Damit wäre das Investment 87,16 Prozent weniger wert.

Am 05.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 8,283 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 35,28 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com

