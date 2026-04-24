Frühes Investment 24.04.2026 11:03:13

Avalanche: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Avalanche: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

Bei einem frühen Avalanche-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Avalanche wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 69,17 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 144,57 AVAX im Depot. Die gehaltenen Avalanche wären am 23.04.2026 1 358,43 USD wert gewesen, da der AVAX-USD-Kurs bei 9,396 USD lag. Mit einer Performance von -86,42 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bei 8,283 USD erreichte AVAX am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 35,28 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,172
0,0038
0,32
Japanischer Yen
186,8
0,2000
0,11
Britische Pfund
0,8664
-0,0014
-0,16
Schweizer Franken
0,92
0,0015
0,16
Hongkong-Dollar
9,1828
0,0325
0,36
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:19 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen: Gute Laune bei Tech-Aktien -- ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die Wall Street zeigt sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen