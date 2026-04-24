|Frühes Investment
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24.04.2026 11:03:13
Avalanche: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen
Avalanche wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 69,17 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 144,57 AVAX im Depot. Die gehaltenen Avalanche wären am 23.04.2026 1 358,43 USD wert gewesen, da der AVAX-USD-Kurs bei 9,396 USD lag. Mit einer Performance von -86,42 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Bei 8,283 USD erreichte AVAX am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 35,28 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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