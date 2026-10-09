Avalanche: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Avalanche-Einstieg verlieren können.

Avalanche kostete gestern vor 5 Jahren 69,17 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in AVAX investiert hat, hat nun 144,57 Avalanche im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 1 464,03 USD wert gewesen, da sich der AVAX-USD-Kurs auf 10,13 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 85,36 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 5,890 USD und wurde am 19.06.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 13.10.2025 bei 23,83 USD.

Redaktion finanzen.net