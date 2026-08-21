Avalanche: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Avalanche verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr war ein Avalanche 23,43 USD wert. Bei einem AVAX-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,69 Avalanche. Die gehaltenen Coins wären am 20.08.2026 bei einem AVAX-USD-Kurs von 7,274 USD 310,52 USD wert gewesen. Das entspricht einer Einbuße um 68,95 Prozent.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte AVAX am 19.06.2026 bei 5,890 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Avalanche liegt derzeit bei 35,28 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net