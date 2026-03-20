Krypto-Invest im Fokus 20.03.2026 11:03:13

Avalanche: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Avalanche: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Avalanche-Einstieg gewesen.

Avalanche notierte am 19.03.2025 bei 19,77 USD. Bei einem Investment von 100 USD in AVAX vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,058 Avalanche. Die gehaltenen Coins wären am 19.03.2026 47,87 USD wert gewesen, da der AVAX-USD-Kurs bei 9,463 USD lag. Damit wäre das Investment 52,13 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 8,283 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Avalanche am 18.09.2025 bei 35,28 USD..

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com

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