|Krypto-Invest im Fokus
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20.03.2026 11:03:13
Avalanche: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
Avalanche notierte am 19.03.2025 bei 19,77 USD. Bei einem Investment von 100 USD in AVAX vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,058 Avalanche. Die gehaltenen Coins wären am 19.03.2026 47,87 USD wert gewesen, da der AVAX-USD-Kurs bei 9,463 USD lag. Damit wäre das Investment 52,13 Prozent weniger wert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 8,283 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Avalanche am 18.09.2025 bei 35,28 USD..
Redaktion finanzen.net
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