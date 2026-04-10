Avalanche: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Am 26.10.2021 lag der Kurs von Avalanche bei 69,17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in AVAX investiert hätte, befänden sich nun 1,446 Avalanche in seinem Depot. Da sich der AVAX-USD-Kurs gestern auf 9,350 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13,52 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 13,52 USD entspricht einer negativen Performance von 86,48 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von AVAX liegt derzeit bei 8,283 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net