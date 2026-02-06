Krypto-Anlage im Fokus 06.02.2026 11:03:13

Avalanche: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Bei einem frühen Avalanche-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Gestern vor 1 Jahr notierte Avalanche bei 25,88 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in AVAX investiert hat, hat nun 3,865 Avalanche im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 32,01 USD, da sich der Wert von Avalanche am 05.02.2026 auf 8,283 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 67,99 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von AVAX liegt derzeit bei 8,283 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Bei 35,28 USD erreichte der Coin am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

