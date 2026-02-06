|Krypto-Anlage im Fokus
|
06.02.2026 11:03:13
Avalanche: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Gestern vor 1 Jahr notierte Avalanche bei 25,88 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in AVAX investiert hat, hat nun 3,865 Avalanche im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 32,01 USD, da sich der Wert von Avalanche am 05.02.2026 auf 8,283 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 67,99 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief von AVAX liegt derzeit bei 8,283 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Bei 35,28 USD erreichte der Coin am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
