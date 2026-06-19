AVAX-Investment 19.06.2026 11:03:13

Avalanche: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Avalanche: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Avalanche Anlegern gebracht.

Avalanche wurde gestern vor 5 Jahren bei 69,17 USD gehandelt. Bei einer AVAX-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,46 Avalanche in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 18.06.2026 auf 6,304 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91,13 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 90,89 Prozent abgenommen.

Am 19.06.2026 erreichte AVAX sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 6,043 USD. Am 18.09.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,148
0,0022
0,19
Japanischer Yen
185,1
0,1100
0,06
Britische Pfund
0,8672
-0,0009
-0,11
Schweizer Franken
0,9258
0,0036
0,38
Hongkong-Dollar
8,9946
0,0146
0,16
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:19 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen