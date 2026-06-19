|AVAX-Investment
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19.06.2026 11:03:13
Avalanche: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Avalanche wurde gestern vor 5 Jahren bei 69,17 USD gehandelt. Bei einer AVAX-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,46 Avalanche in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 18.06.2026 auf 6,304 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91,13 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 90,89 Prozent abgenommen.
Am 19.06.2026 erreichte AVAX sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 6,043 USD. Am 18.09.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 35,28 USD.
Redaktion finanzen.net
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