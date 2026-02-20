Avalanche: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Am 19.02.2025 kostete Avalanche 23,72 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in AVAX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 421,53 Avalanche. Da sich der Wert eines Coins am 19.02.2026 auf 8,898 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 750,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 62,49 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 8,283 USD. Bei 35,28 USD erreichte der Coin am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net