Avalanche: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Vor Jahren in Avalanche investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Gestern vor 5 Jahren war ein Avalanche 69,17 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in AVAX investiert worden wären, hätte man nun 1,446 Avalanche im Depot. Da sich der Wert von Avalanche am 15.01.2026 auf 13,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,02 Prozent verringert.

Bei 11,45 USD erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 17.01.2025 bei 41,42 USD.

