AVAXAnlage im Fokus 23.10.2026 11:03:13

Avalanche: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Avalanche: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Bei einem frühen Investment in Avalanche hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren notierte Avalanche bei 69,17 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in AVAX investiert, befänden sich nun 14,46 Avalanche in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 131,78 USD, da sich der Wert eines Coins am 22.10.2026 auf 9,115 USD belief. Damit wäre die Investition 86,82 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 19.06.2026 erreicht und liegt bei 5,890 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 26.10.2025 erreicht und liegt bei 20,86 USD.

Redaktion finanzen.net

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