Battle for Bikini Bottom 👙 macht Meme Coin $SPONGE 🧽 noch erfolgreicher!

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated erschien für iOS und Android im Januar 2021 und war die Fortsetzung vom ursprünglich 2003 für Konsolen veröffentlichten SpongeBob Game Battle for Bikini Bottom. SpongBob arbeitet in einem Fast-Food-Restaurant.

Die Zuschauer der US-Serie und die Gamer des neuen Battle for Bikini Bottom Games begleiten ihn durch seinen Alltag. Mit dem neuen Meme Coin $SPONGE erlebt das Game sowie die Trickserie aus den USA ein Revival.

LBank, Uniswap, CoinW, Poloniex, BTCEX und MEXC listen

Keep calm and absorb the damp

Vollständig nutzloser Meme Coin, dient nur der Unterhaltung

Dextools.io: Hot#7, TMCap: 38.02 Millionen USD, 61 % DEX Liquidität

Gamer von Battle for Bikini Bottom freuen sich

Mit verbesserter Grafik und für generationsübergreifenden Spaß kehrte 2022 das SpongeBob Game Bikini Bottom zurück. Mit viel Liebe zum Detail wurde das Feeling aus der TV-Serie authentisch gestaltet.

Spieler schlüpfen in die Rolle von SpongeBob, Patrick Star oder Sandy Cheeks. Fans der Serie dürfen sich aktuell über eine Wiederbelebung des Games freuen. Grund dafür ist der Meme Coin $SPONGE, der vor einigen Tagen plötzlich auf dem Markt erschien.

Wie aus dem Nichts ist $SPONGE aufgetaucht und hat für mächtig Furore gesorgt. Das liegt vor allem daran, dass der SpongeBob Token dem bisherigen Marktführer PEPE die Liquidität absaugt. Und was können Anleger von PEPE dagegen tun? Sie wechseln in Strömen zum $SPONGE und ziehen damit Liquidität von PEPE ab.

Anleger von PEPE ärgern sich

Das Handelsvolumen von PEPE verringert sich innerhalb von nur 24 Stunden um 54,88 % laut CoinMarketCap. Das sind enorme Verluste, die der einstige Star am Meme Himmel hinnehmen muss. Zumal die Liquidität vor allem zu $SPONGE getragen wird, das belegen ebenfalls die Zahlen. Die Marktkapitalisierung von ehemals 1 Milliarde ist demzufolge auf nur noch etwas über 700 Millionen USD gefallen.

Mit dem Blick auf den Kursverlauf fällt deutlich auf, dass ab dem Tag, an dem $SPONGE auf dem Markt erschien, der PEPE Coin deutlich im Kurs nachgab. Das Erscheinungsdatum von $SPONGE war der 04. Mai 2023. An diesem Tag sah es zunächst so aus, als wäre alles wie immer bei PEPE. Der Kurs ging bis 05. Mai 2023 zunächst rauf. Dann gab es einen kleinen Einbruch, bevor der Kurs plötzlich deutlich zulegte.

$SPONGE time The one and only Absorber's Watch



Der Kursanstieg ist damit zu begründen, dass die Unterstützer von PEPE zum ersten Mal von $SPONGE erfuhren und sich loyal zeigten. Doch nach der kurzen Spitze und einem erneuten Versuch nach oben, war dann Schluss mit dem Kursanstieg bei PEPE. Der Meme Coin verlor deutlich an Wert und vor allem Liquidität auf den CEXs und DEXs. Diese erfreut allerdings jetzt die Anleger und Handelsplattformen von $SPONGE.

Anleger von $SPONGE freuen sich

Die Plattform Dextools.io gibt interessante Ergebnisse zu durchgeführten Analysen über $SPONGE.

DEXTscore 98/99 Community Trust 96,6 % Contract Audit erfolgreich In Spitzenzeiten 135 Millionen USD Handelsvolumen 1 $SPONGE = 0,00087 $ Tu, was du liebst…

Ein Plus von über 10 % weist $SPONGE auf CoinMarketCap aktuell auf. Das bisherige ATH lag am 07. Mai 2023 bei 0,0008397 $. Im direkten Vergleich der führenden oder zumindest angesagten Meme Coins sieht man deutlich, dass $SPONGE klar im Vorteil ist.

Token Preis in € Token-Standard Veränderung Konkurrent für wen? Trend WOJAK 0,000292000 ERC-20 -13,55 % Shiba Inu PEPE 0,000001812 ERC-20 -4,37 % Alle Meme Coins Dogecoin 0,066590000 ERC-20 -2,91 % Shiba Inu SPONGE 0,00083970 ERC-20 10,71% Alle Meme Coins

Wie Sie $SPONGE kaufen können – Anleitung

Schritt 1: Wallet holen

Installieren Sie MetaMask, Trust Wallet oder jede andere geeignete Krypto Wallet aus dem App Store oder Google Play. Für das Vergnügen mit dem Meme Coin $SPONGE Desktop ist die Chrome Erweiterung von MetaMask empfehlenswert.

Schritt 2: ETH ans Wallet senden

Nun laden Sie die Wallet entweder mit Fiat auf oder direkt mit ETH. Sie können auch den entsprechenden Betrag ETH aus einer anderen Wallet kaufen und nach MetaMask transferieren. Außerdem besteht die Möglichkeit, ETH auf einer Exchange zu kaufen und sie in die Wallet zu überweisen. Dafür sollten Sie das ERC-20 Netzwerk nutzen.

Schritt 3: Mit Uniswap verbinden

Über die Webseite von SpongeBob Token $SPONGE verbinden Sie sich nun mit Uniswap. Durch die Kooperation der beiden Unternehmen bleiben Ihnen beim Verbinden zahlreiche Schritte erspart, was die Sache deutlich einfacher macht.

Bitte achten Sie aber unbedingt darauf, dass Sie ausschließlich die originale Uniswap Webseite verwenden. Wählen Sie den Meme Coin $SPONGE aus, in dem Sie die offizielle Token Adresse kopieren und einfügen:

0x25722Cd432d02895d9BE45f5dEB60fc479c8781E

Schritt 4: ETH gegen $SPONGE tauschen

Sobald Sie über ausreichende ETH in der Wallet verfügen, können Sie den gewünschten Betrag in $SPONGE tauschen. Berücksichtigen Sie dabei aber die Gas Gebühren vom Ethereum Netzwerk. Überprüfen Sie die Transaktionsdetails und bestätigen Sie diese anschließend. Jetzt gehören auch Sie zu den Anlegern, die die Liquidität von PEPE abziehen.

Fazit: Derzeit kennt der Markt nur dieses eine Thema: Absorb the damp of PEPE! Und offenbar haben diesen Aufruf über 10.000 Anleger von $SPONGE gehört. Denn die sind fleißig dabei, die Liquidität aus dem bisher beliebtesten Meme Coin abzuziehen und in den aufsteigenden Stern am Meme Markt zu übertragen. Das Handelsvolumen von $SPONGE steigt fast stündlich an und weitere Anleger steigen ein. Wie lange wollen Sie noch warten?

