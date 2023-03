Bei diesem neuen Meme-Coin deutet alles auf eine Kursexplosion wie beim Shiba Inu (SHIB) hin

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es sind schwierige Zeiten an den Börsen. Sowohl im Aktien- als auch im Kryptohandel. Allerdings besagt eine Börsenweisheit, dass das große Geld immer in Krisen verdient wird. Aktuell sieht es auch stark danach aus. Einige Coins haben sich in diesem Jahr bereits um mehrere hundert Prozentpunkte erholt, viele sind wahrscheinlich immer noch stark unterbewertet und könnten mit der Stabilisierung der Wirtschaft in den nächsten Monaten noch deutlich höher ansteigen. Derzeit ist es aber noch eine Achterbahnfahrt, Hiobsbotschaften machen die Gewinne der letzten Monate innerhalb weniger Tage zunichte und zwei Tage später erholen sich die Kurse und erreichen neue Jahreshochs. Trotzdem kommen bei all dem Hin und Her Woche für Woche neue Coins auf den Markt und der neue Meme-Coin, der das Internet zur Zeit erobert, könnte schon bald eine beeindruckende Performance wie der SHIB oder der DOGE damals hinlegen.

Bei der nächsten Kursexplosion dabei sein und den $LHINU im Presale ins Portfolio holen.

Love Hate Inu (LHINU) – Der nächste SHIB oder DOGE?

Coins, die im ICO angeboten werden, um unterschiedlichste Projekte zu finanzieren, sind nichts Neues mehr. Im Krypto-Space ist dieses Vorgehen häufig zu beobachten und nicht selten gehen damit spektakuläre Gewinne einher. Wer von Anfang an dabei sein kann, bevor eine Kryptowährung an den Kryptobörsen gelistet wird, kann sein Geld natürlich verlieren – wie bei jedem Investment – oder aber unverhältnismäßig hohe Gewinne erzielen. Wer den Shiba Inu (SHIB) zum Beispiel zum Listingpreis gekauft hat, hat aus einem Dollar am Hoch mehr als 700.000 Dollar gemacht. Nun kommt mit dem Love Hate Inu (LHINU) ein neuer Meme-Coin auf den Markt, der ähnliches Potenzial hat.

Big Announcement #LoveHateInu Community!



We have reached $750,000!



We are so grateful for the tremendous amount of support from everyone.



If you haven’t already then get yourself some $LHINU and join the growing community!



https://t.co/Pu2Bo8WOUy pic.twitter.com/hm6jhigLKS — Love Hate Inu (@LoveHateInu) March 15, 2023

Kommt hier die nächste Kursexplosion? Jetzt noch rechtzeitig einsteigen und $LHINU im Presale sichern.

Wenn Meme-Coins durch die Decke gehen, passiert es meist schnell. Nach einem unspektakulären Start kann man plötzlich überall von den Kurssteigerungen um mehrere tausend Prozentpunkte lesen und fragt sich, warum man nicht dabei war und das nicht früher erkannt hat. Beim Love Hate Inu zeichnet sich das Bild diesmal schon von Anfang an ab. Der LHINU-Token ist erst eine Woche im Presale erhältlich und hat hier schon die außergewöhnlich hohe Summe von mehr als 760.000 Dollar umgesetzt. Zahlen, die man auch bei Krypto-Projekten nicht oft in so kurzer Zeit erreicht.

Neues Vote 2 Earn Konzept

Der Love Hate Inu hat nicht nur als Meme-Coin das Potenzial, viral zu gehen, sondern schafft auch ein neuartiges Konzept mit dem Namen Vote 2 Earn. Wer LHINU-Token einsetzt (Staking), hat die Möglichkeit, an Umfragen, die von der Community erstellt werden, teilzunehmen und wird für seine Stimme mit Coins belohnt. Durch den Einsatz der Token und der Blockchain ist es möglich, anonyme, aber dennoch verifizierte Umfrageergebnisse zu erhalten.

Time for the question of the day #LoveHateInu community!



Who do you think is winning this football match?



One thing for sure #CristianoFudaldoInu will definitely be the man of the match!



Join the #presale!



https://t.co/Pu2Bo8WOUy#memecoins #CR7 #Football pic.twitter.com/a6HQQDDAr5 — Love Hate Inu (@LoveHateInu) March 15, 2023

Nur noch wenige Tage bis zur nächsten Preiserhöhung. Jetzt noch rechtzeitig einsteigen und $LHINU im Presale sichern.

Die Marktforschungs-Industrie ist Milliardenschwer und Love Hate Inu bietet hier eine gangbare Lösung. In Zeiten, in denen Bots ganze Wahlen manipulieren und die sozialen Netzwerke voll davon sind, ist es bisher ein Leichtes, Umfragen online zu manipulieren und so die Situation zu verzerren. Mit dem $LHINU ist damit Schluss. So schafft Love Hate Inu neben seiner Einstufung im Bereich der Meme-Coins auch einen echten Mehrwert.

Umfragen, die viral gehen?

Auf der Love Hate Inu Website kann man sich bereits erste Beispiele ansehen, wie die Umfragen in Zukunft aussehen könnten. Nach dem Launch wird es bald möglich sein, dass die Community selbst neue Umfragen erstellt. Das können neben Firmen, die ihre Kunden besser kennenlernen oder wissen wollen, wie ein Produkt ankommt, auch Privatpersonen sein. Die Umfragen können sowohl ernste als auch banale, alltägliche Dinge betreffen. Wer sich die Beispiele ansieht merkt schnell, dass diese schon bald viral gehen könnten und Twitter und Co. bald voll davon sein dürften.

Wird das der Coin mit dem höchsten Gewinnpotenzial in diesem Jahr? Jetzt rechtzeitig investieren und den $LHINU im Presale sichern.

Das dürfte wohl auch einer der Gründe sein, warum der Coin innerhalb so kurzer Zeit so oft gekauft wurde. Die Mischung aus witzigen Memes mit der Möglichkeit, Geld bei jeder Abstimmung zu verdienen und Firmen mit ins Boot zu holen, die ihre Kunden so besser verstehen können, kommt bei Investoren gut an. Auch der Twitter-Account von Love Hate Inu hat inzwischen schon über 35.000 Follower.

Hoher Nominalgewinn im Presale

Ein weiterer Grund, warum der LHINU-Token schon in der ersten Stufe des Vorverkaufs so oft gekauft wurde, dürfte der hohe nominale Gewinn sein, der bis zum Listing an den Kryptobörsen möglich ist. Dieser ergibt sich aus der Differenz zwischen dem aktuellen Vorverkaufspreis und dem Listingpreis.

Jetzt noch für kurze Zeit zum günstigsten Vorverkaufspreis einsteigen und LHINU ins Portfolio holen.

Der Vorverkaufspreis wird in mehreren Phasen angehoben und liegt aktuell noch bei 0,000085 USDT. An den Kryptobörsen kommt der LHINU-Token für einen Startpreis von 0,000145 USDT in den Handel. Daraus ergibt sich bereits ein nominaler Gewinn bis zum Handelsstart an den Exchanges von rund 70 %. In weiterer Folge hat der Love Hate Inu Token das Potenzial, noch deutlich höher anzusteigen und Gewinne ähnlich wie der Shiba Inu (SHIB) oder Dogecoin (DOGE) einzubringen.

Hier gibt es den $LHINU im Presale.







Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.