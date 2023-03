Beliebter Play 2 Earn Coin kurz vor dem Listing an den Kryptobörsen fast ausverkauft

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der März scheint erneut ein Monat zu werden, in dem Krypto-Investoren hohe Gewinne mitnehmen. Die meisten der namhaften Coins liegen aktuell im Plus und wenn in den nächsten Tagen nichts mehr daneben geht, dürfte das auch so bleiben. Der Bitcoin als digitale Leitwährung steuert wieder auf 28.000 Dollar zu und auch die Marktkapitalisierung aller Coins steigt am Sonntag leicht an. Ein Play 2 Earn Coin, der sich schon vor dem Launch großer Beliebtheit erfreut, ist auch nur noch im März im Vorverkauf erhältlich und wird im April bereits an den Kryptobörsen gelistet. Investoren erwarten sprunghaften Anstieg und kaufen bis zum offiziellen Handelsstart nochmal nach.

Coins im Vorfeld zu verkaufen, um ein aufkommendes Projekt zu finanzieren, ist nichts Neues im Krypto-Space. Nicht so häufig kommt es dagegen vor, dass ein Vorhaben von Anfang an so angenommen wird bei den Investoren. Fight Out dürfte mit seinem ausgeklügelten Gesamtkonzept überzeugen und hat inzwischen im Vorfeld durch den Verkauf des FGHT-Tokens fast 6 Millionen Dollar umgesetzt. Eine Summe, die so nicht oft vor dem Launch zusammenkommt. Wenige Tage läuft der Presale jetzt noch und für Anfang April haben bereits mehrere Kryptobörsen das Listing bestätigt, sodass es hier schon bald zu einer Kursexplosion kommen könnte.

Fight Out siedelt sich zwischen Play 2 Earn und Move 2 Earn an und überzeugt hier mit einem komplett neuen Konzept. Bisherige Move 2 Earn Apps belohnen User für zurückgelegte Schritte, können aber abgesehen davon nicht viel. Bei Fight Out starten Nutzer mit einem Avatar-NFT, der an sie gebunden ist und nicht gehandelt werden kann. Dieser profitiert von der harten Arbeit der User in der realen Welt. Wer seinen Avatar im Metaverse entwickeln will, muss dafür im echten Leben hart trainieren.

Durch das Entwickeln des NFTs werden die Chancen erhöht, in den Herausforderungen gegen andere User besser abzuschneiden und so noch mehr REPS-Token zu verdienen. REPS können entweder für In-App-Käufe genutzt werden, oder später gegen $FGHT und in weiterer Folge gegen jeden anderen Coin oder Fiatgeld eingetauscht werden. Damit schafft Fight Out gleich mehrere Möglichkeiten, die es in bisherigen Move 2 Earn und Play 2 Earn Apps so noch nicht gibt, da diese bisher eher rein auf das Coin-Earning ausgelegt und abgesehen davon nicht ausgereift waren.

Fight Out dürfte auch nicht sofort mit sinkenden Nutzerzahlen zu tun haben, wenn der FGHT-Kurs mal niedrig ist. Das ist eines der größten Probleme der bisher erfolgreichen Projekte in diesen Bereichen. Egal ob Stepn im M2E-Sektor oder Axie Infinity im P2E-Bereich, sobald die Kurse fallen, bleiben die Nutzer aus. Mit Fight Out hat man aber eine App entwickelt, die zahlreiche Vorteile auch abgesehen von Belohnungen mit Kryptowährungen bietet.

Mit der Möglichkeit, andere Nutzer herauszufordern und seinen Avatar aufzuleveln, entsteht ein spielerischer Anreiz, der User im Fight Out Ökosystem hält. Vor allem aber durch individuelle Trainingspläne, die an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst sind, und die Möglichkeit, an Video-Kampfsportkursen teilzunehmen, dürfte gewährleistet sein, dass Fight Out regelmäßig genutzt wird. Für die Kurse konnte man Profisportler mit an Boot holen, die als Markenbotschafter von Fight Out überzeugt sind und an den Erfolg des Projekts glauben. Damit wird auch das Vertrauen der Community zusätzlich gestärkt.

Der Vorverkauf des FGHT-Tokens ist von Anfang an äußerst erfolgreich verlaufen und steuert nun auf die 6 Millionen Dollar Marke zu. Der Coin ist nur noch im März zum Fixpreis im Presale erhältlich, danach wird er am 5. April an den ersten Kryptobörsen gelistet, wo sich der Preis durch Angebot und Nachfrage schnell stark verändern und deutlich ansteigen kann.

Dadurch, dass gleich 7 Kryptobörsen den Coin im April listen, steigt die Bekanntheit von Fight Out nochmal deutlich und es könnte innerhalb kürzester Zeit zu einer Kursexplosion folgen. Investoren, die vorher noch im Presale eingestiegen sind, könnten davon stark profitieren. Solange der Vorverkauf noch läuft, hat man die Möglichkeit, einen Bonus von bis zu 67 % auf seine Einzahlung zu bekommen und somit seinen möglichen Gewinn nochmal deutlich zu erhöhen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

