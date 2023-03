Beliebter Play 2 Earn Coin Vorverkauf endet in 3 Tagen – 6 Millionen Dollar im Presale – Wie weit kann der Kurs steigen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das bullische Umfeld seit dem Jahreswechsel bringt wieder innovative neue Kryptoprojekte auf die Bildfläche. Diese gehen mit neuen Coins einher, die entsprechend großes Gewinnpotenzial haben. Oft ergeben sich daraus Möglichkeiten für Investoren, im Vorverkauf von Anfang an bei spannenden Projekten einzusteigen und Token noch zu einem günstigen Fixpreis zu kaufen, die nach dem Listing an den Kryptobörsen ein Vielfaches wert sind. Auch im April kommt ein Coin an die Exchanges, der im Vorverkauf bereits fast 6 Millionen Dollar eingebracht hat und im Krypto-Space für Aufsehen sorgt.

Jetzt noch Gelegenheit nutzen und FGHT für kurze Zeit zum günstigen Fixpreis im Presale sichern.

Fight Out – Beliebtestes Move 2 Earn & Play 2 Earn Projekt?

Egal ob es Games sind, bei denen man fürs Spielen mit Kryptowährungen bezahlt wird, oder Apps, die User für Schritte mit Coins belohnen. Sie alle haben eines gemeinsam: großes Potenzial, schlechte Umsetzung. Nutzer stürzen sich oft auf die Apps und auf die Games, wodurch schnell deutlich wird, dass das Konzept dahinter von hohem Interesse auch außerhalb der Krypto-Community ist. Die Begeisterung hält aber meist nur kurz an, da die Ideen meist schlecht umgesetzt sind und das Coin-Earning zu sehr im Fokus steht. Abgesehen davon werden die Spiele und die Anwendungen schnell eintönig und wenn der Kurs des jeweiligen Coins fällt, bleiben auch die Nutzer schnell aus.

Wenige Tage bis zum Listing an den Kryptobörsen. Jetzt noch rechtzeitig einsteigen und FGHT im Presale sichern.

Fight Out schafft hier Abhilfe. Zwar wird man hier auch für Bewegung mit Coins belohnt und für das Aufleveln seines Avatars, aber man hat es geschafft, ein ausgereiftes Gesamtkonzept zu erstellen, das nicht nur auf das Earning der Token abzielt. Die Fight Out App liefert echten Mehrwert und Spielspaß, sodass die Belohnungen mit Kryptowährungen eher als Bonus zu verstehen sind und nicht als Hauptgrund, warum man sich die App überhaupt holt.

Was kann Fight Out?

Im Fight Out Metaverse startet man mit einem Avatar in Form eines NFTs. Dieser kann nicht gehandelt werden und ist die reale Person gebunden, die ihn hält. Der Grund dafür ist, dass der Avatar entwickelt werden kann, indem man selbst in der realen Welt hart dafür arbeitet. Das bedeutet, dass man zum Beispiel nach einem realen Krafttraining Stärkepunkte auf seinen NFT im Metaverse übertragen kann. Nach einem Ausdauertraining kann man Ausdauerpunkte übertragen. Das Entwickeln des virtuellen Charakters macht nicht nur Spaß und verleiht dem Training einen zusätzlichen, spielerischen Anreiz, sondern zahlt sich auch aus.

Im Fight Out Ökosystem können User nämlich gegeneinander antreten in täglichen Challenges und hier gewinnt, wer den besseren Avatar hat. Damit können echten Fleiß bessere Fortschritte im Spiel erzielt werden und mehr REPS-Token verdient werden. REPS können anschließend für In-App-Käufe verwendet werden, oder gegen $FGHT eingetauscht werden. Neben dem spielerischen Anreiz bietet Fight Out aber auch einen echten Mehrwert, der dafür sorgen soll, dass Nutzer auch nicht davonrennen, wenn der Kurs des FGHT-Tokens kurzfristig fällt.

Sei dabei, wenn Fight Out die Fitnessbranche revolutioniert und sichere dir deine Coins noch im Vorverkauf.

Für die App hat man sich Profisportler mit ins Boot geholt, die von dem Konzept überzeugt sind und nicht nur als Markenbotschafter mit an Bord sind, sondern auch in Video-Kampfsportkursen in der Fight Out App zur Seite stehen. User können also Kurse in der App absolvieren und auch individuelle Trainingspläne erhalten, die an ihr Fitnessniveau und ihre Ziele angepasst sind. Da Fitnessapps schon jetzt auch ohne Krypto-Hintergrund boomen, hat Fight Out damit das Potenzial, sich hier echt durchzusetzen und Stepn Konkurrenz zu machen.

Starker Vorverkauf endet bald

Im Vorfeld Token zum Verkauf anzubieten, um ein Krypto-Projekt zu finanzieren, ist inzwischen gängige Praxis. Allerdings schafft es hier bei weitem nicht jede Idee, so viel Geld durch den Vorverkauf der Token umzusetzen, wie das bei Fight Out der Fall ist. Der Presale läuft noch 3 Tage und inzwischen sind fast 6 Millionen Dollar umgesetzt worden. Die prominenten Profisportler als Markenbotschafter, das stimmige Gesamtkonzept, die Innovation und das Bonuspgrogramm dürften dafür verantwortlich sein, dass der Coin schon im Vorfeld bei Investoren so beliebt ist.

$5.9M RAISED



Our presale is ending on Friday, March 31st!



This is your last chance to grab $FGHT with up to a 67% bonus!



Don't miss out https://t.co/9pikKGRjSd#Web3 #P2E #CryptoCurrency pic.twitter.com/3wgxCmArX1 — Fight Out (@FightOut_) March 27, 2023

Jetzt noch für kurze Zeit FGHT-Token im Presale sichern.

Im Presale hat man noch die Möglichkeit, einen Bonus von bis zu 67 % auf seine Einzahlung zu erhalten, abhängig von der Höhe der Investition und der Sperrfrist, für die man sich entscheidet. Es gibt aber auch die Möglichkeit, den Coin ohne Sperrfrist zu kaufen, wenn man auf den Bonus verzichtet. Der FGHT-Token ist aktuell für 0,0333 USDT erhältlich, was auch dem Listing-Preis Anfang April entspricht. Dadurch, dass der Coin dann gleich auf 7 namhaften Kryptobörsen gelistet wird und viele Investoren sich für eine Sperrfrist entschieden haben, kann der Preis dann innerhalb kürzester Zeit deutlich ansteigen und entsprechend hohe Renditen einbringen.

Hier gibt es den $FGHT noch für kurze Zeit im Presale.







Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.