15.10.2026 11:10:00

Better Buy Right Now: Bitcoin vs. Shiba Inu

In the world of finance, Bitcoin (CRYPTO: BTC) needs no introduction. What started out being viewed as funny internet money has since matured into a major financial asset. This is demonstrated by its sizable market capitalization of $1.7 trillion.

Shiba Inu (CRYPTO: SHIB) launched with the goal of being more functional than Dogecoin. It's been around since August 2020. And there are strong supporters who believe in its potential, even though it has been viewed primarily as a tool for speculation.

Between these two popular cryptocurrencies, which is the better buy right now?

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Die US-Börsen legten im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.
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