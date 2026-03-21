21.03.2026 12:00:00

Better Crypto Buy: Bitcoin vs. Dogecoin? Here's the 1 to Buy for 2026.

The overall digital asset industry is going through a difficult period, dragged down by the disappointing performance of Bitcoin (CRYPTO: BTC). The world's leading cryptocurrency is trading 43% below its record (as of March 18), established five months ago in October.Meme tokens are also struggling to drive investor excitement. Dogecoin (CRYPTO: DOGE), for example, is 66% off from its 52-week high. These notable dips should force investors to think about what the best move might be. Between Bitcoin and Dogecoin, here's the one I would buy for 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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