|
02.03.2026 06:45:00
Better Cryptocurrency to Buy Now With $1,000 and Hold for 3 Years: XRP vs. Ethereum
Over the next three years, investors are going to get paid for all sorts of catalysts relating to newly upgraded blockchain technology. Chains like XRP (CRYPTO: XRP) and Ethereum (CRYPTO: ETH) are going to be leading the charge, and their investors just might get a bit richer.So which one is the better option to buy with $1,000 and hold through the middle of 2028? Let's dive in.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1714
|
-0,0064
|
|
-0,54
|Japanischer Yen
|
183,86
|
-0,0200
|
|
-0,01
|Britische Pfund
|
0,8763
|
-0,0016
|
|
-0,18
|Schweizer Franken
|
0,9053
|
0,0013
|
|
0,14
|Hongkong-Dollar
|
9,1608
|
-0,0531
|
|
-0,58
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.