28.02.2026 02:45:00
Better Cryptocurrency to Buy With $5,000 and Hold Forever: XRP vs. Ethereum
Both Ethereum (CRYPTO: ETH) and XRP (CRYPTO: XRP) are tried-and-tested blockchains which have survived (and sometimes thrived) for years on end. That means they're both sturdy enough to be candidates for a big investment, like $5,000, and for holding over the very long term, or even forever.So which of these two leading coins is the better option for a forever hold?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1806
|
0,0007
|
|
0,06
|Japanischer Yen
|
184,353
|
0,1830
|
|
0,10
|Britische Pfund
|
0,876
|
0,0007
|
|
0,09
|Schweizer Franken
|
0,9085
|
-0,0043
|
|
-0,47
|Hongkong-Dollar
|
9,2421
|
0,0120
|
|
0,13
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.