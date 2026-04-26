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26.04.2026 04:30:00
Better Growth Investment to Buy With $500: Ethereum vs. Strategy
Investors should be careful about which stories they buy, as some assets offer a straightforward growth narrative of their own, whereas others are leveraged plays on the growth of other assets. That frame is one way to evaluate whether to buy Ethereum (CRYPTO: ETH), crypto's premier smart contract and decentralized finance (DeFi) venue, versus Strategy (NASDAQ: MSTR), formerly known as MicroStrategy, and widely known as the company that has never seen a Bitcoin (CRYPTO: BTC) price level that it wasn't a buyer at.On the surface, both are crypto growth plays, but if you look closer, the underlying mechanisms could not be more different. Let's investigate which is the better choice for a growth-targeted investment of $500.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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