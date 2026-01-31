|
31.01.2026 13:17:00
Better Investment to Make in 2026 and Beyond: Bitcoin vs. iShares Bitcoin Trust
Bitcoin (CRYPTO: BTC) has been a top-performing asset in the past decade. But with its price trading well off its peak right now, it might be a great buy-the-dip candidate. Investors can choose to own Bitcoin directly. There are also investors who clearly love the spot Bitcoin exchange-traded funds (ETFs), which quickly became an incredibly successful product launch on Wall Street. The most popular one comes from BlackRock (NYSE: BLK). Called the iShares Bitcoin Trust (NASDAQ: IBIT), it currently has $70 billion in assets under management.Faced with these two investment opportunities in 2026, which is the better way to go? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
