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13.08.2026 12:48:00
Billionaire Ray Dalio Says He Has 1% of His Portfolio in Bitcoin. Is It Time to Rethink Your Bitcoin Allocation?
Billionaire investor Ray Dalio, founder of hedge fund Bridgewater Associates, continues to ring the warning bell for a collapse of the global world order. So, to protect the value of his portfolio, he's been searching for the ultimate hedge.Gold, of course, is one possible solution. But so is Bitcoin (CRYPTO: BTC), the mercurial cryptocurrency. In a recent interview, Dalio said that 1% of his portfolio was invested in Bitcoin.For those who view cryptocurrency as a volatile, highly speculative investment, that might sound surprising. Can Bitcoin really be a hedge against risk?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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