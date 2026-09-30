Binance Coin: So hätte sich ein Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt

Das wäre der Verdienst eines frühen Binance Coin-Engagements gewesen.

Binance Coin notierte am 29.09.2023 bei 215,30 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in BNB vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,645 Binance Coin. Mit dem BNB-USD-Kurs vom 29.09.2026 gerechnet (758,09 USD), wäre die Investition nun 3 521,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 252,11 Prozent erhöht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Binance Coin am 30.06.2026 bei 545,37 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 07.10.2025 bei 1 310,96 USD.

Redaktion finanzen.net