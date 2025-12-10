Binance Coin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Engagement in Binance Coin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Binance Coin wurde gestern vor 5 Jahren bei 28,21 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10 000 USD in BNB zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 354,54 Binance Coin. Mit dem BNB-USD-Kurs von gestern gerechnet (899,79 USD), wäre die Investition nun 319 009,17 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +3 090,09 Prozent.

Am 10.03.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 533,45 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Binance Coin am 07.10.2025 bei 1 310,96 USD.

