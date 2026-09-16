Krypto-Invest unter der Lupe 16.09.2026 11:03:15

Binance Coin: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen

Binance Coin: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Binance Coin verdienen können.

Gestern vor 5 Jahren war ein Binance Coin 430,45 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in BNB investiert hat, hat nun 23,23 Binance Coin im Depot. Die gehaltenen Binance Coin wären gestern 16 545,40 USD wert gewesen, da sich der BNB-USD-Kurs auf 712,20 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 65,45 Prozent gleich.

Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 545,37 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 07.10.2025 bei 1 310,96 USD.

Redaktion finanzen.net

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