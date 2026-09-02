|Investment unter der Lupe
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02.09.2026 11:03:13
Binance Coin: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet
Binance Coin wurde am 01.09.2025 zu einem Wert von 845,72 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,1182 BNB im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 80,76 USD, da sich der Wert von Binance Coin am 01.09.2026 auf 683,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,24 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief von BNB wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 545,37 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1 310,96 USD und wurde am 07.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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