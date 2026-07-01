Frühes Investment 01.07.2026 11:03:13

Binance Coin: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Binance Coin: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Bei einem frühen Binance Coin-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Binance Coin wurde am 30.06.2025 zu einem Wert von 657,11 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,1522 BNB im Depot. Die gehaltenen Binance Coin wären am 30.06.2026 82,99 USD wert gewesen, da der BNB-USD-Kurs bei 545,37 USD lag. Mit einer Performance von -17,01 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bei 545,15 USD erreichte BNB am 01.07.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1 310,96 USD und wurde am 07.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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