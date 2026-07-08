Entwicklung der Anlage 08.07.2026 11:03:15

Binance Coin: Wie viel eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Binance Coin: Wie viel eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Bei einem frühen Investment in Binance Coin hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Binance Coin wurde gestern vor 3 Jahren bei 235,53 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in BNB investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,246 Binance Coin. Die gehaltenen Coins wären gestern 2 450,60 USD wert gewesen, da sich der BNB-USD-Kurs auf 577,19 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +145,06 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 545,37 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Am 07.10.2025 stieg Binance Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1 310,96 USD.

Redaktion finanzen.net

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