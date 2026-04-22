|BNB-Investition im Fokus
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22.04.2026 11:03:14
Binance Coin: Wie viel eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Binance Coin war am 21.04.2021 545,94 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in BNB investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,32 Binance Coin. Mit dem BNB-USD-Kurs von gestern gerechnet (631,73 USD), wäre die Investition nun 11 571,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,71 Prozent gesteigert.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 02.04.2026 bei 582,93 USD. Am 07.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1 310,96 USD.
Redaktion finanzen.net
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